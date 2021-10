Lary Bottino é eliminada de A Fazenda 13! Saiba tudo que rolou!

22/10/2021 | 01:10



Temos um novo eliminado em A Fazenda 13!

Desta vez quem deixou a competição nesta quinta-feira, dia 21, foi Lary Bottino, que estava disputando a permanência com Valentina Francavilla e Gui Araújo.

Na última quarta-feira, dia 20, rolou a Prova do Fazendeiro, na qual Bil Araújo, que também estava na Roça, conseguiu se livrar e ainda se tornar Fazendeiro da semana.

O primeiro dos três que Adriane Galisteu anunciou estar a salvo foi Gui Araújo. A apresentadora destacou que o anúncio é feito de forma aleatória, para que eles não saibam quem recebeu mais votos e isso não influencie no jogo.

Gui foi recebido de volta na casa com muitas palmas e comemoração dos peões.

Depois, foi a hora de dar as más notícias para Lary, que deixou a competição com apenas 9,61% de votos para permanecer na casa. Valentina, por outro lado, foi quem mais recebeu votos entre os três peões, com 62,15%. A peoa ficou completamente surpresa quando soube que permanece no jogo, e ficou sem saber como reagir ao resultado!

Lary disse que acredita sair menos intensa da competição, pois isso é algo que a prejudica às vezes, mas que o público conseguiu conhecê-la, porque ela é exatamente o que mostrou ser durante o reality.

Valentina foi recebida com muita festa pelos peões, mas Gui Araújo ficou desolado com o resultado e foi consolado pelos colegas e até mesmo por Rico!

Você esperava por este resultado?