Respeito ao dinheiro público

Do Diário do Grande ABC



22/10/2021 | 00:08



O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) realizou, na manhã de ontem, uma vistoria surpresa em obras paralisadas nas cidades de São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires. Os agentes do órgão de fiscalização foram conferir, in loco, a situação de empreendimentos que já deveriam estar prontos e entregues à população há um bom tempo.



A vinda dos técnicos para o Grande ABC deveria ser motivo de vergonha para os chefes de Executivo, que certamente não encontraram justificativa para a interrupção dessas obras públicas. A palavra da presidente do TCE-SP, Cristiana de Castro Moraes, evidencia o quanto é necessária a fiscalização sobre como são aplicados os recursos que vêm dos contribuintes: “A presença do auditor é a principal forma de combater desvios, prevenir e orientar para a eficiência do uso dos recursos públicos.”



Foram checados de perto os trabalhos interrompidos em obras em conjunto habitacional, urbanização e infraestrutura, hospital infantil, unidade do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e um CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), Tudo iniciado com recurso público, com dinheiro do cidadão desses municípios. E a triste constatação do desperdício desses recursos, justamente em momento em que as cidades sofrem com queda na arrecadação a partir da crise provocada pela pandemia da Covid-19.



Mas essa responsabilidade pela falta de uma ação efetiva em concluir as obras não é apenas dos prefeitos. Cabe também aos vereadores, que foram eleitos justamente para fiscalizar as ações do poder público municipal. Os parlamentares deveriam agir como uma espécie de agentes do Tribunal de Contas do Estado. Devem cobrar, reclamar e denunciar quando há casos de obras paralisadas na região. O que não dá para aceitar é que, no fim das contas, quem paga por toda essa falta de zelo com dinheiro público seja justamente quem garante o recurso para as obras. Prefeitos e vereadores devem mais respeito ao dinheiro do contribuinte.