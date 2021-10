Câmara aprova auxílio para os moradores do edifício Di Thiene

Daniel Tossato



22/10/2021 | 05:02



A Câmara de São Caetano aprovou na manhã de ontem, em dois turnos, o projeto de lei de autoria do Executivo que concede auxílio emergencial, no valor de R$ 400 pelo prazo de três meses para as famílias que moravam no antigo Edifício Di Thiene.

O benefício será pago nos meses de outubro, novembro e dezembro para 108 famílias que moravam no prédio. O benefício vai custar R$ 129.600 aos cofres da Prefeitura

Um dos moradores do edifício, Leandro Gonçalves Montijo, 38 anos, comemorou a decisão e disse que, pelo menos desta vez, a Prefeitura de São Caetano realizou ação que beneficiou os moradores do Di Thiene. “Até então, a administração nunca atuou para nos beneficiar. O valor vai ajudar muita gente que realmente precisa. Ainda aguardamos as ações da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que deve apresentar documentação para uma nova habitação em dezembro”, declarou o morador.

Foram apresentadas duas emendas ao projeto, de autoria dos vereadores Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres Por Mais Direitos, Américo Scucuglia (PTB), César Oliva (PSD), Jander Lira (DEM) e Ubiratan Figueiredo (PSD) que pediam que o benefício fosse estendido até que a situação das famílias fossem resolvidas definitivamente. As emendas, entretanto, foram rejeitadas.

Em junho, o Palácio da Cerâmica estudou voltar a pagar o auxílio emergencial aos moradores até dezembro. A intenção, à época, foi revelada após audiência sobre a situação das famílias que moravam no imóvel.

O governo do Estado, por meio da CDHU, pretende apresentar projeto de habitação às famílias do Di Thiene até o fim do ano. Há possibilidade que os imóveis para abrigar as famílias desalojadas sejam erguidos em terreno que pertencia a Enel, na Avenida dos

Estados. A expectativa é que a partir de 2022 a CDHU passe a realizar o pagamento de auxílio-aluguel aos moradores até que as residências sejam entregues.



HISTÓRICO

O Di Thiene ruiu em junho de 2019 e deixou 102 famílias sem teto. O episódio ocasionou ferimento em oito pessoas. Em novembro do mesmo ano, após análise da Prefeitura, a administração resolveu demolir o imóvel. As famílias chegaram a ocupar prédios municipais após saírem do terreno, entre eles o Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e o CRE (Clube Recreativo Esportivo) Fundação.