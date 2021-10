Grande ABC chega a 10.331 mortes por Covid desde o início da pandemia

Anderson Fattori



22/10/2021 | 06:53



Os boletins epidemiológicos enviados ontem pelas prefeituras confirmam a morte de mais seis pessoas por Covid, além de 221 diagnósticos positivos da doença. No total, desde o início da pandemia já são 10.331 óbitos e 262.294 pessoas infectadas, sendo que, destas, 247.262 já estão recuperadas da enfermidade.

Ontem foram aplicadas no Grande ABC 13.294 doses das vacinas contra a Covid, sendo 469 referentes ao início do esquema vacinal, 6.940 às segundas doses e 5.885 reforços em idosos com 60 anos ou mais. Assim, o total da população da região que já receberam pelo menos uma dose da vacina chegou a 76,7%, enquanto que 60,4 estão com o esquema vacinal completo.

No Estado, no decorrer da pandemia, foram registrados 4.394.675 casos de Covid, dos quais 4.218.152 já estão recuperados, incluindo 453.923 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 151.386 óbitos.

De acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde, ontem eram 3.770 pacientes hospitalizados com Covid no Estado, sendo 1.769 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 2.001 em leitos clínicos.

No Brasil, as autoridades de saúde totalizaram até ontem 604.679 mortes por Covid. Nas últimas 24 horas, os órgãos de saúde de Estados e municípios confirmaram 451 óbitos. Ainda há 3.051 falecimentos em investigação. Essa situação ocorre pelo fato de haver casos em que o paciente morreu, mas a investigação sobre se a causa foi Covid-19 ainda demanda mais exames.

Ainda conforme as secretarias estaduais e municipais de saúde, a quantidade de pessoas que contraíram o coronavírus desde o início da pandemia alcançou 21.697.341. Entre quarta-feira e ontem foram confirmados mais 16.853 novos diagnósticos positivos da doença.