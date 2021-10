Vacinação de jovens de 12 a 17 anos superam os 90% em 4 cidades

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/10/2021 | 05:48



Quatro cidades do Grande ABC ultrapassaram a marca dos 90% de cobertura na vacinação de jovens entre 12 a 17 anos contra a Covid, de acordo com informações enviadas pelas prefeituras. Santo André, São Caetano, São Bernardo e Ribeirão Pires praticamente finalizaram a aplicação da primeira dose e agora focam na complementação do esquema. A segunda dose já está disponível para quem foi imunizado no fim de agosto.

A campanha mais avançada na faixa etária é a de São Caetano, que já protegeu praticamente todos os 8.472 jovens de 12 a 17 anos que moram na cidade, assim como Ribeirão Pires, que atingiu 99,8% de cobertura do público estimado em 8.500 pessoas. Santo André imunizou 96% dos 50.845 jovens, enquanto que São Bernardo garantiu a proteção de 91,5% da faixa etária.

As outras três cidades estão atrasadas. Em Diadema, a imunização contra a Covid é realidade para 88,5% das 44.222 pessoas entre 12 e 17 anos, enquanto que, em Mauá, só 63% dos 49.462 munícipes já estão protegidos. A pior situação é registrada em Rio Grande da Serra, com a cobertura de 52,2% dos 49.462 jovens. No total, a primeira dose já foi aplicada em 85,7% dos 270.963 moradores da faixa etária.

A antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer, anunciada terça-feira pelo governo do Estado, que reduziu de oito semanas para 21 dias o complemento vacinal com o imunizante norte-americano não contempla os jovens da faixa etária. De acordo com o governo estadual, a antecipação só será possível caso São Paulo recebe mais doses da vacina do Ministério da Saúde.

No Brasil apenas o imunizante da Pfizer está autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser aplicado em pessoas entre 12 e 17 anos o que dificulta a aceleração da campanha. Em agosto, o Instituto Butantan pediu para a agência autorização para o uso da Coronavac em crianças a partir dos 3 anos, mas a solicitação foi negada por falta de testes mais amplos de eficácia e segurança.



DOSE COMPLEMENTAR

Avança a passos lentos a aplicação do reforço em idosos com 60 anos ou mais no Grande ABC. De acordo com números das prefeituras, apenas 31,4% dos 426.5429 pessoas que compõem este público já recebeu a dose complementar.

A melhor situação é a de São Caetano, que tem 19% da sua população com 60 anos ou mais e já conseguiu imunizar 15.599 pessoas desta faixa etária, ou seja, cobertura de 43,6%. São Bernardo já ofereceu o reforço para 35% e Ribeirão Pires para 33,4%. Na sequência aparecem Santo André com 31,6%, Mauá com 28,4% e Diadema, com 19,3%. Rio Grande da Serra é a única cidade que não envia dados separados da terceira dose.