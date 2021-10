Yoshio abre o leque de oportunidades

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/10/2021 | 00:14



Ex-vereador de Diadema, Ricardo Yoshio (PSDB) virou alvo de disputas de partidos de olho na eleição do ano que vem. O tucano concorreu à Prefeitura no ano passado e deixou o pleito com 29.726 votos recebidos – menos de 2.000 de diferença para Taka Yamauchi (PSD), que foi ao segundo turno contra o hoje prefeito José de Filippi Júnior (PT). O desempenho eleitoral credenciou Yoshio para disputar cadeira de deputado em 2022. O ex-parlamentar abriu conversas com PSB, com Avante e até mesmo com o PSDB sobre o futuro. Os diálogos avançam com um ou outro partido, e esfriam na mesma medida em que os dirigentes ficam sabendo das demais articulações mantidas pelo político. Nesta semana, por exemplo, Yoshio dialogou com integrantes do PSB nacional – e o assunto vazou para militantes do partido em Diadema, que não gostaram nada da discussão.

Avaliação

O vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), tem reunido seu time para medir o tamanho do impacto eleitoral com a decisão da Justiça da cidade em tirá-lo do comando da Secretaria de Serviços Urbanos e transformá-lo em réu em ação que remonta à Operação Lix, que apura denúncia de irregularidades no contrato com a Emparsanco. O grupo de Marcelo quer ver o pessedista candidato a deputado federal na eleição do ano que vem se o prefeito Orlando Morando (PSDB) permanecer na cadeira – o tucano é cotado a concorrer como vice na chapa encabeçada por Rodrigo Garcia (PSDB) ao Estado. Na visão de alguns aliados de Marcelo, adversários ganharam terreno com a situação.

Revés

A 1ª Câmara Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou recurso movido pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, contra a decisão de primeira instância na queixa-crime que moveu contra a líder comunitária Telma do Passatinho. No ano passado, Telma acusou Alex de ser vendido pelo apoio dele ao prefeito Orlando Morando (PSDB). Alex processou Telma, mas na Justiça em São Bernardo o caso não avançou. O TJ-SP entendeu que ela não ultrapassou o limite de crítica à atuação parlamentar de Alex.



In loco

Principais interessados no início do julgamento do recurso movido pelo ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, foram para Brasília despachar junto a interlocutores no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Além de aliados do tucano, o ex-prefeiturável Fabio Palacio (PSD) foi para a Capital Federal.



Encontro

Os presidentes das câmaras de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), e de Mauá, Zé Carlos Nova Era (PL), se encontraram em reunião ontem. Segundo o liberal, temas regionais e troca de experiências no comando dos Legislativos pautaram o encontro.



OAB de São Bernardo

O advogado Luiz Ricardo Biagioni Bertanha, candidato à subsecção da OAB em São Bernardo, entrou com pedido de impugnação da chapa encabeçada por Carmela Dell’Isola. Ele argumenta que a adversária no pleito não exerce a profissão pelo tempo mínimo estipulado pelas regras eleitorais da Ordem – mais de cinco anos. A comissão eleitoral recebeu a reclamação e avisou que vai apurar os apontamentos.



Recursos – 1

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), assinou convênios na ordem de R$ 5,3 milhões, junto ao governo do Estado, para continuidade das obras do novo terminal rodoviário, execução do paisagismo e recomposição ambiental deste local, o início da intervenção da terceira fase no parque linear e a pavimentação da Rua Ilhabela, no Parque América. O recurso é oriundo do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).



Recursos – 2

“Trata-se de uma grande conquista para Rio Grande da Serra. Nossa cidade tem 57 anos e ainda não conta com uma rodoviária. Sabemos o quanto essa obra irá impactar positivamente tanto a mobilidade urbana quanto o trânsito em nosso município”, disse Claudinho.