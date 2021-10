Câmara de Sto.André aprova distribuição de absorventes a mulheres carentes

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/10/2021 | 17:24



A Câmara de Santo André aprovou, em segunda e definitiva votação, projeto de lei que determina À Prefeitura a distribuição de absorventes higiênicos para mulheres em situação de pobreza, extrema pobreza, em situação de rua e adolescentes em fase escolar. O texto segue para sanção do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Foi a segunda cidade do Grande ABC a encaminhar proposta no sentido de envio dos produtos para moradoras que não têm como pagar pelo absorvente. Em Mauá, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) transformou em lei o projeto do vereador Vaguinho do Zaíra (PSD).

A propositura de Santo André foi sugerida pelo vereador Ricardo Alvarez (Psol). No escopo do projeto, o parlamentar argumenta que é preciso instituir política para evitar a desinformação sobre o tema e socorrer quem precisa de amparo do poder público.

“A dificuldade de acesso a absorventes higiênicos tem constituído objeto de denúncias e iniciativas em todo o mundo nos últimos tempos. Falta de recursos, constrangimento, absenteísmo escolar ou de trabalho, são vários os problemas que estão sendo expostos. O uso de outros aparatos inadequados para conter o sangramento, como papel higiênico, restos de tecidos e a troca espaçada dos absorventes, por motivo de economia, aumentam as chances de meninas, adolescentes e mulheres contraírem a infecção do Síndrome do Choque Tóxico, em que as toxinas desencadeiam uma série de reações graves, podendo, inclusive, culminar em insuficiência renal aguda e morte”, escreveu o vereador.