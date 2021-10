C6, BTG Pactual/Banco Pan e Inter lideram ranking de reclamações do BC

21/10/2021 | 16:31



O C6 Bank terminou o terceiro trimestre na liderança do ranking de reclamações contra as dez maiores instituições financeiras do Brasil, informou nesta quinta-feira, 21, o Banco Central. O C6 teve índice de reclamações de 149,45, com 1.651 registros procedentes. Em segundo lugar ficou o BTG Pactual/Banco Pan, com índice de 65,83 e 1.004 reclamações procedentes, e, em terceiro, o Inter (55,99 e 746 reclamações procedentes).

O índice de reclamações é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000. Na prática, quanto maior o índice, pior a classificação da instituição. O ranking é trimestral.

Na lista com as dez maiores instituições, o Bradesco aparece como a quarta instituição mais reclamada (índice de 36,03). Na sequência estão Santander (29,19), Caixa Econômica Federal (22,36), Banco do Brasil (16,79), Itaú (15,05), Votorantim (13,90) e Nubank (0,13), com apenas três reclamações.

Instituições menores

No ranking dos bancos e financeiras menores, a liderança de reclamações é do Parati Crédito (índice de 14.015,05). Em seguida aparecem Master (2.055,01), Facta Financeira (458,43), Banco Digimais (258,94) e Banco Daycoval (255,32). A lista completa tem 24 instituições.

Entre as reclamações mais frequentes estão "irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito" (2.175), "irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações dos serviços relacionados a operações de crédito" (2.153), e "oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada" (2.095).