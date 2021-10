Fúria Andreense completa 21 anos e faz reforma em sede social

Matheus Silva Moreira

21/10/2021



Torcida organizada que apoia o Ramalhão - Esporte Clube Santo André - a Fúria Andreense completou 21 anos nessa quinta-feira (21) e de presente, os sócios estão fazendo uma reforma na sede social, que fica na Vila América, em Santo André. Mesmo em um período de pandemia, quando as torcidas não puderam comparecer aos estádios e apoiar os times, a Fúria conseguiu arrecadar aproximadamente R$ 15 mil que foi usado para transformar toda a sede.

De acordo com o membro da diretoria da torcida, Caio Cesar, 29 anos, o intuito da reforma é, além de melhorar o ambiente, promover oficinas e, no futuro, realizar mais eventos no local. “Nosso objetivo é ter no ano que vem, aulas de luta, escolinha de bateria e também promover ações sociais, por isso, estamos investindo”, disse. Cesar ainda ressalta que a obra tem potencial de transformar o espaço em um dos maiores da região metropolitana, quando comparada as outras sedes de torcidas. “Para os padrões, a Fúria caminha para ter uma das maiores sedes da região. A reforma ainda está em andamento, mas é uma obra grande e vai transformar o ambiente”, completou.