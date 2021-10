Roni inicia treinos com o time do Corinthians para 'alívio' do técnico Sylvinho

21/10/2021 | 16:10



O Corinthians iniciou sua decolagem no Brasileirão justamente quando Sylvinho resolveu apostar em Rony entre os titulares. Com o meio-campista, o time emplacou três vitórias seguidas e começou sua ascensão à zona de classificação para a Copa Libertadores. O jogador sofreu lesão no joelho e o time voltou a oscilar. Em reta final de recuperação após seis jogos de ausência, já faz os primeiros trabalhos em campo para "alívio" do treinador.

Sylvinho não se cansa de lamentar a ausência de Roni nos jogos. O jovem é polivalente e auxilia demais o time na cobertura da marcação e também com chegadas na frente. Estilo Paulinho e Elias em anos anteriores, é o típico jogador surpresa, que vira e mexe aparece para uma assistência ou mesmo um gol, o que o técnico lamenta não ter pois Renato Augusto e Giuliano já não têm o mesmo vigor físico e velocidade do jovem.

Nesta quinta-feira, Roni participou do aquecimento com o grupo no CT Joaquim Grava antes de seguir para um trabalho à parte com o preparador Fabrício Pimenta. O jogador faz exercícios de readequação física para ter a volta liberada, o que deve ocorrer em poucos dias.

Ele sofreu um entorse no ligamento do joelho direito na visita ao Atlético-GO, no meio do mês de setembro, e sua previsão de retorno era em até 45 dias. Ainda não enfrenta Internacional, no domingo, mas pode ser novidade diante da Chapecoense, dia 1° de novembro, na Neo Química Arena.

Com Roni, Sylvinho acredita sacrificar menos os experientes Giuliano e Renato Augusto, dando liberdade para pensarem mais na parte criativa. Ultimamente, ambos vinham revezando ajuda na marcação e o Corinthians perdeu força ofensiva. Nesta quinta-feira, a dupla de meias trabalhou normalmente no campo após ausência no trabalho da véspera, no qual tiveram atenção especial na academia.

Sylvinho promete mudanças no Corinthians que enfrenta o Internacional no domingo, em Porto Alegre, e espera definir a escalação nesta sexta-feira, num trabalho mais voltado a como deseja que o time se comporte no Beira-Rio. Ele terá a volta de Fagner na lateral-direita, mas perdeu João Victor, suspenso, na defesa.