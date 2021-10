Fábio Porchat vai gravar série em Portugal

21/10/2021 | 16:10



Parece que uma nova produção com Fábio Porchat está vindo aí! Nesta quinta-feira, dia 21, a colunista Patrícia Kogut do jornal O Globo, revelou que o apresentador vai gravar uma série documental chamada Viagem a Portugal para a emissora RTP.

A produção acompanhará o carioca por diversas cidades portuguesas citadas no livro homônimo de José Saramago e será gravada entre novembro deste ano e fevereiro de 2022, sob a direção de Ivan Dias.

Segundo a colunista, ele foi escolhido para o projeto pela popularidade dos vídeos do Porta dos Fundos. Além do canal, no momento Porchat também está presente nos programas Que História É Essa, Porchat? e Papo de Segunda na GNT.