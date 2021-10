Ribeirão Pires aprova tarifa zero no transporte aos domingos e feriados

Da Redação



21/10/2021 | 16:08



A Câmara Municipal de Ribeirão Pires aprovou na tarde desta quinta-feira, dia 21, o Projeto de Lei n° 059/2021, de autoria do Executivo, que homologa a tarifa zero na cidade. Com isso, todos os usuários do transporte público poderão utilizar o serviço de forma gratuita aos domingos e feriados. A gratuidade será para todos os passageiros, e o projeto visa proporcionar melhor qualidade de vida à população, acesso ao lazer, eventos culturais e esportivos, além de auxiliar no fomento ao comércio da cidade.

Dentro de alguns dias, após a publicação da Lei no Diário Oficial, a população já poderá dispor do benefício que, além de promover o lazer, também busca reparar parte das perdas de arrecadação no transporte coletivo, uma vez que o setor sofreu brusca queda em decorrência da pandemia de Covid-19 no município.

Estima-se que a tarifa zero cause um impacto de 120 mil reais por mês aos cofres públicos da cidade. Fica a cargo do município realizar o pagamento mensal referente a tarifa por passageiro à Rigras (Suzantur), a concessionária responsável pela frota de ônibus na cidade, que junto à Secretaria de Finanças e Administração, deverá entregar um relatório mensal do sistema de bilhetagem.

"Esse projeto tem o objetivo de fomentar o comércio aos domingos e feriados e incentivar a população à prática de lazer em família e entre amigos", explicou o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi.