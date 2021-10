Gui Araújo revela romance com Jade Picon em Fazenda 13

21/10/2021 | 15:10



A madrugada desta quinta-feira, dia 21, foi agitada em A Fazenda! Como você já viu no ESTRELANDO, depois de Bil Araújo ter vencido a prova do fazendeiro, os peões ficaram com os nervos à flor da pele e decidiram trazer à tona algumas revelações

Gui Araújo, por exemplo, foi uma das maiores surpresas ao confessar numa conversa com Dynho Alves e Sthe Matos que possui um affair com Jade Picon, irmã de Léo Picon e que atualmente está sendo apontada como affair de Neymar Jr.

- Tem uma que é a mais proibida de todas, disse sobre um de seus casos românticos aqui fora sem querer dar mais detalhes.

Com os colegas curiosos, o participante escreveu de forma imaginária o nome da influenciadora na perna, não percebendo que a câmera captou o momento. O romance seria complicado porque ele e Leo Picon, irmão de Jade, são amigos próximos.

Na madrugada, Gui ainda ficou revoltado por estar na berlinda junto de Lary Bottino e Valentina Francavilla e deixou claro que se retornar, estará com sangue nos olhos.

Se eu voltar da roça, me aguenta também, que aí, mano, vai ter que me engolir.

Mudando de assunto...

Dayane Mello e Aline Mineiro foram outras que deram o que falar depois de movimentarem o edredom quando todos estavam dormindo. As duas são sempre muito carinhosas e vivem dando selinhos nas festas e provas, mas surpreenderam ao irem para a cama juntas e aparentemente trocarem carícias por lá, acordando Rico Melquiades, Mileide Mihaile e Tati Quebra Barraco.