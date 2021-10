Obituário - 22 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Zoraide Osório de Vita, 97. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Afonso de Lima, 92. Natural do Rio de Janeiro. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ermelinda Aparecida dos Santos, 89. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Poso Saspadini, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

João Luiz Neto, 82. Natural de Tavares (Paraíba). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Edite Ferreira, 81. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Berni da Silva, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson Padilha Ramos, 77. Natural de Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janeiro). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Osmar Bizario, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Campos de Melo, 70. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Pedreiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Ricardo de Meira, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson da Silva, 51. Natural de Marialva (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Maria de Lima, 46. Natural de Arcoverde (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Thereza Duenhas Garcia, 96. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Marina Maria da Silva, 88. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

João Nascimento Costa, 83. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Edna Nunes Fernandes, 74. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Helena Souza da Silva, 67. Natural de Manoel Vitorino (Bahia). Residia na Vila Industrial, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Valquirio Gil, 63. Natural de Padre Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Jorge Vicente, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Neusa Filomena Monteiro Daniel, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Luzilene Maria Costa Sousa, 60. Natural de São Pedro do Piaui. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

José Adailton Fagundes Lopes, 36. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Fernando Nascimento dos Santos, 33. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Edneide Ferreira da Silva, 29. Natural de Diadema. Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Maria de Jesus Souza Romero, 77. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marli Torres Gomes da Silva, 74. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Valdir Gomes de Lima, 46. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz.

Daniel Felix da Silva, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Maria Francisca de Azevedo Sebastião, 84. Natural de Santo Antonio da Alegria (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Thereza Pazzotto da Silva, 83. Natural de Bragança Paulista. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 18. Vale dos Pinheirais.