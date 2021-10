Feira de adoção de animais é retomada em Santo André

Da Redação



21/10/2021



A Prefeitura de Santo André realizará neste sábado (23) a feira de adoção de animais “Eu amo, eu adoto”. A iniciativa acontecerá no piso térreo do Atrium Shopping, que fica na avenida Giovanni Battista Pirelli, 155, Vila Homero Thon, em Santo André. O evento vai das 10h ás 13h.

Um cachorro sadio, vivendo sob a proteção de um lar, pode viver mais de 15 anos. Nas ruas, essa expectativa de vida chega a ser três vezes menor. Os perigos são muitos. Sozinhos e sem proteção, eles estão sujeitos a atropelamentos, agressões, doenças e envenenamento.

A feira de adoção “Eu amo, eu adoto”, lançada em 2017, já garantiu um novo lar para 1342 animais. Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

Além da feira de adoção, os interessados em adotar também podem procurar a Gerência de Controle de Zoonoses de segunda a sexta. O horário para atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 16h30.