Carlos Alberto de Nóbrega aparece pela primeira vez após realização de cateterismo

Logo depois de dar um baita susto nos fãs, Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos de idade, apareceu pela primeira vez nesta quinta-feira, dia 21, após ser internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de uma arritmia cardíaca. Nas redes sociais, a esposa do apresentador de A Praça É Nossa, Renata Domingues, mostrou o artista no quarto da unidade de saúde.

Viva ao lado de quem te faz feliz. Ao lado de pessoas que te valorizam. Se te faz feliz é o que importa, escreveu nos Stories.

Segundo a assessoria do SBT, Nóbrega passou por uma realização de cateterismo às 12h e segue bem, devendo retomar a rotina de gravações na próxima segunda-feira, dia 25.