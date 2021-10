Natasha Dantas posta foto de bolo e parabeniza filhos de William Bonner por aniversário: Bolo e amor

21/10/2021 | 13:11



Natasha Dantas parabenizou os enteados nesta quinta-feira, dia 21! A esposa de William Bonner fez uma homenagem para os trigêmeos no Instagram Stories.

Natasha publicou a foto de um bolo de morango com uma vela para comemorar o aniversário de Laura, Beatriz e Vinícius Bonemer, que são frutos do relacionamento de Bonner com Fátima Bernardes.

Na legenda da publicação, a fisioterapeuta escreveu:

Bom será o dia quando já começa com bolo e amor. Parabéns, Bia, Vinícius e Laura.

Vale lembrar que William Bonner se separou de Fátima Bernardes em 2016, e está em um relacionamento com Natasha desde meados de outubro de 2017.