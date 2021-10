Lívia Andrade ataca Pétala Barreiros: Amante não tem uma vida feliz

21/10/2021 | 13:11



Nada de trégua! Sem papas na língua, Lívia Andrade voltou a atacar Pétala Barreiras na última quarta-feira, dia 20. Para quem não se lembra da treta, recentemente, a ex-apresentadora do SBT foi vista acompanhando Marcos Araújo no exame de DNA para saber se o seu atual namorado é pai de Luca, fruto do relacionamento com Pétala.

Desta vez, Lívia deixou um comentário na publicação de Paulo Rossi sobre a influenciadora digital ter perdido a ação contra o dono da Audiomix.

Dinheiro é f**a mesmo! Enquanto estava com o cartão de crédito sem limite nas mãos era um cara maravilhoso, inclusive era bajulado pela família inteira, que era carregada pra cima e para baixo pelo mundo a fora. Era um pai tão incrível, que um filho não bastava, precisou planejar o segundo filho, porque a família era muito feliz e ambiente familiar era perfeito para criar crianças. Ficaram um ano todinho tentando engravidar, mas não rolou! Foi só separar e a teta secar, tudo mudou. Mulher se você tem uma relação abusiva e é consciente disso e se permite passar por isso por dinheiro e artigos de luxo, não presta tanto quanto o homem que você convive.

Assim que publicou o comentário, a apresentadora foi duramente criticada pelos internautas, e rebateu:

Ela achou que seria amante e que teria uma vida plena? Amante não tem uma vida feliz, estamos vendo o rebuliço que é. Os dois estão arcando com as consequências da infidelidade do passado. Triste ver as crianças expostas e sofrendo nesse momento. Inocentes colocados na confusão de adultos. Uma criança de 14 anos de idade não está por aí em baladas e shows de madrugada atrás de homem. Uma criança de 14 anos está dentro de casa dormindo protegida pelos pais ou responsáveis! Ou eu estou errada?

Eitaaa!