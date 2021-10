Mônica Benini diz que quarto da filha recém-nascida não tem berço: Tenho dormido com ela

21/10/2021 | 13:10



Mônica Benini, que é casada com Junior Lima, revelou como está sendo a dinâmica em casa com a chegada da segunda filha, Lara. Por meio dos Stories, a designer de joias contou que a família está se adaptando bem e que tem tentado ao máximo estar com o filho mais velho, Otto.

Está uma coisinha fofa sentindo as mudanças de jeitinho dele e conseguindo se expressar. A gente tem acolhido muito o Otto e buscado entender aonde ele se expressa. Encontramos uma dinâmica que tem funcionado. Eu estou mais nos cuidados da Lara e o Ju do Otto. Em alguns momentos trocamos. Ontem eu fiz ele dormir depois de fazer a Lara dormir. Hoje fizemos uma receita juntos, brinquei um pouco com ele enquanto ela dormia.

Questionada sobre como estava, Benini declarou sentir uma sensação de completude.

Uma sensação de olhar pra Lara e ter certeza de que ela era a pecinha que faltava na nossa família, sabe? Tô mergulhada e curtindo cada carinha, barulhinho, gesto que ela faz. Tô apaixonada. Claro que existe o cansaço que bate de vez em quando na madrugada... Mas é isso.. acho que eu também não tinha expectativa alguma de não sentir isso como uma recém-nascida em casa.

Sobre o enxoval da pequena Lara, a designer preferiu ser mais básica.

Comprei algumas coisas básicas, ganhei muitas... Mas sou muito de ir sentindo o que é necessário e aí ir comprando, trocando ou alugando. Lara não tem berço. No quarto dela por agora tem uma cama queen. Temos um cosleeper, que na verdade ainda não usamos porque tenho dormido com ela.