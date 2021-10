Sabrina Sato irá apresentar novo game show da Record Tv

21/10/2021 | 13:10



Sabrina Sato está com tudo! Depois do sucesso da apresentadora no reality show Ilha Record, a emissora decidiu aproveitar o potencial da artista e colocar em suas mãos um novo game show, desta vez repleto de gincanas sobre educação financeira.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, o programa irá se chamar Gincana da Grana, e contará sempre com quatro pessoas já conhecidas pelo público, que deverão se aventurar em provas pitorescas relacionadas ao tema da atração. A cada episódio, uma brincadeira nova será apresentada.

Além de Sabrina, a exibição também contará com a participação especial da influenciadora digital Nath Finanças, de 22 anos de idade, que é conhecida nas redes sociais por ser uma referência no tema da educação financeira.

O programa, que conta com produção da Endemol Shine e parceria com o Mercado Pago, já está sendo gravado, e algumas das celebridades confirmadas nas gincanas são Adriana Bombom, Laura Keller, Negão da BL e o ex-jogador Richarlyson.