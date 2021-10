God of War (2018) para PC chega em janeiro de 2022; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



21/10/2021 | 13:18



A PlayStation anunciou a chegada de God of War (2018) para PC. O game da Santa Monica será lançado para a plataforma em 14 de janeiro de 2022.

God of War (2018) para PC terá câmera cinemática sem cortes, conforme ela acompanha Kratos e Atreus pelos reinos. Haverá ainda opção de resolução real em 4K em dispositivos que tenham suporte e quadros por segundo sem limite.

O game God of War (2018) para PC contará também com diversas outras novidades no PC, como:

opção de configurar a experiência visual baseado no equipamento;

integração total com NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), fazendo com que o jogador não precise sacrificar configurações gráficas avançadas para ter uma boa performance;

tecnologia NVIDIA Reflex de baixa latência, que permite uma experiência mais responsiva; e suporte para telas 21:9 ultra-widescreen.

Além disso, foi divulgado também que a versão de PS4 do jogo registrou em agosto a marca de 19,5 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Isso o confirma como um dos maiores sucessos da PlayStation Studios.