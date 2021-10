Fred é denunciado por agressão pelo STJD e pode voltar a jogar só em 2022

21/10/2021 | 12:42



A temporada de Fred poderá ser encerrada neste fim de semana. O jogador do Fluminense sofreu nesta quinta-feira uma pesada denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agressão. E corre o risco de levar um gancho de até 15 jogos, o que finalizaria de forma antecipada sua participação na temporada.

O jogador será julgado na sexta-feira da próxima semana, dia 29. Nesta data, o Flu terá pela frente 11 jogos pelo Brasileirão. Assim, Fred poderá ficar fora da reta final da temporada, em que a equipe carioca briga para conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O experiente jogador foi denunciado por agressão e ato desleal contra Ronald, do Fortaleza, no dia 6 outubro, pela 24ª rodada. Naquela partida, quando o Flu já perdia por 2 a 0, o atacante acertou o pescoço do adversário, após tentativa do rival de lhe dar um "chapéu". Irritado, Fred ainda tentou erguer Ronaldo do chão o puxando pela camisa.

O jogador de 38 anos levou apenas o cartão amarelo naquele jogo, mas acabou sendo denunciado por prova de vídeo. "A Procuradoria ressalta que a produção da prova de vídeo é prevista no artigo 65 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o que justifica a presente denúncia, além de destacar que os atos praticados pelo denunciado Fred quase ocasionaram uma confusão generalizada no campo de jogo, sendo necessária a intervenção da arbitragem para conter os ânimos acirrados", informou o STJD.

Pela denúncia de agressão física, o atacante do Flu responde no artigo 254-A do CBJD, que prevê suspensão de quatro a 12 partidas. Já o ato desleal consta no artigo 250, com punição de uma a três partidas de gancho. No total, portanto, Fred poderia enfrentar uma suspensão de até 15 jogos.

No sábado, o Flu fará o clássico com o Flamengo no Maracanã, pela 28ª rodada. Fred é dúvida para este jogo porque ainda se recupera de uma fissura no dedo do pé esquerdo.