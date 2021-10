Grande ABC antecipa intervalo entre as doses da vacina da Pfizer em adultos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/10/2021 | 12:19



Os sete municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal Grande ABC decidiram antecipar a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer em adultos, seguindo a orientação do Governo do Estado. Todas as cidades já iniciaram o protocolo de antecipação de 8 semanas para 21 dias no intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 da Pfizer em adultos (acima de 18 anos). A mudança de protocolo foi anunciada pelo Estado na segunda-feira (18). A nova estratégia definida pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) poderá ser realizada pelos 645 municípios de São Paulo.

Segundo o Governo, cada cidadão que já recebeu a primeira dose da Pfizer poderá conferir sua carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando em seu calendário 21 dias a partir da data da primeira dose – e mesmo que o período já seja maior que este, também poderá tomar a segunda dose antes da data de retorno sinalizada em sua carteirinha. O Consórcio ABC alerta para que os moradores acompanhem as orientações por meio dos canais oficiais das Prefeituras para possíveis adequações de prazos, considerando o número de doses disponíveis.

Desde o início da campanha, o Grande ABC já aplicou mais de 4 milhões de doses de vacinas e mais de 95% da população acima dos 12 anos está vacinada com a primeira dose e 75% já tem esquema vacinal completo.