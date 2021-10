João Figueiredo defende Pyong Lee e Sammy após o casal se reconciliar: As pessoas querem criticar tudo

21/10/2021 | 11:10



Ao que parece, João Figueiredo não gostou nadinha de ver Pyong e Sammy Lee sendo criticados na internet após anunciarem a retomada do casamento. O casal havia se separado por conta das polêmicas de traição do youtuber durante o reality show A Ilha Record. No entanto, na última quinta-feira, dia 20, os dois revelaram nas redes sociais que deram uma nova chance ao amor.

A notícia rolou por várias páginas de fofocas e os internautas criticaram a escolha de Sammy. Diante disso, o marido de Sasha Meneghel decidiu sair em defesa dos pombinhos, e escreveu nos comentários de uma postagem:

Impressionante como as pessoas querem opinar/criticar tudo! Perdoar e restituir a família é uma escolha deles, e ninguém tem nada a ver com isso. Feliz pela família, que eles cresçam em graça e sabedoria sempre! Sejam felizes.

Pyong também se manifestou nos Stories:

Obrigado pelas mensagens e comentários. Nesses momentos, a gente sabe quem é quem, e como a pessoa é por dentro!

Eita!