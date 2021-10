Camila Queiroz sobre estreia de Verdades Secretas 2: Dia de renascer

21/10/2021 | 09:10



Camila Queiroz utilizou as redes sociais na última quarta-feira, dia 20, horas antes da estreia de Verdades Secretas 2 e prometeu entregar, com a sua personagem, muito mais do que o público espera. "Hoje é dia de renascer. Com todo meu amor, entrega, dedicação e orgulho por esse projeto. Ela está de volta. ANGEL", escreveu a atriz na legenda da publicação. A estreia da série da TV Globo deixou a web no chão - os primeiros dez capítulos foram disponibilizados na plataforma de streaming da emissora.

Agatha Moreira e Camila Queiroz vão brilhar e não é pouco..., publicou um internauta.

Camila Queiroz perfeita como sempre, comentou outra pessoa no Twitter.