Em duelo com 2 prorrogações, Knicks vencem Celtics na estreia da temporada da NBA

21/10/2021 | 08:00



O New York Knicks recebeu o Boston Celtics, na rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York, e venceu por 138 a 134 em uma partida emocionante com duas prorrogações. Evan Fournier, com 32 pontos e seis rebotes, foi o grande destaque nos tempos extras e definiu a vitória dos mandantes na estreia em seu reencontro com a ex-equipe.

O ala Julius Randle (35 pontos, nove assistências e oito rebotes) foi o cestinha da franquia de New York no duelo e contou com o apoio de RJ Barrett (19 pontos), Mitchell Robinson (11 pontos e 17 rebotes), Obi Toppin (14 pontos) e Kemba Walker (10 pontos e oito rebotes).

Pelo lado derrotado, o grande nome foi Jaylen Brown, que estabeleceu sua melhor marca da carreira em pontos ao anotar 46, além de também pegar nove rebotes e distribuir seis assistências. Robert Wiliams (16 pontos e 10 rebotes) e Jayson Tatum (20 pontos e 11 rebotes) marcaram "double-doubles" (dois dígitos em dois fundamentos) e também foram destaques pela equipe visitante.

No Oeste, Phoenix Suns e Denver Nuggets se encontraram no Arizona e deu o time visitante. Em um duelo com alternâncias de domínios, a franquia do Colorado soube se impor na casa do adversário e venceu por 110 a 98, começando muito bem a sua temporada.

Em recuperação da grave lesão (ruptura de ligamento em seu joelho esquerdo) sofrida em abril, o armador Jamal Murray é sempre um desfalque de peso, mas os Nuggets são fortes e têm Nikola Jokic. Como de costume, o pivô sérvio foi o maestro e deu o seu recado. Marcou 27 pontos, apanhou 13 rebotes e, de quebra, colocou no bolso o seu primeiro "double-double" na edição 2021-2022 da NBA. Will Barton, com 20 pontos, apareceu como ótimo coadjuvante.

Os Suns oscilaram e acabaram sucumbindo na estreia. Três peças merecem destaque entre os atuais campeões da Conferência Oeste: Mikal Bdridges terminou como o melhor anotador do time com 16 pontos, um a mais que Deandre Ayton e Chris Paul. O veterano armador proporcionou também 10 assistências aos seus companheiros e cravou seu "double-double".

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Detroit Pistons 88 x 94 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 123 x 122 Indiana Pacers

New York Knicks 138 x 134 Boston Celtics

Toronto Raptors 83 x 98 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 132 x 121 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 124 x 106 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 97 x 117 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 123 x 97 Orlando Magic

Utah Jazz 107 x 86 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 98 x 110 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 121 x 124 Sacramento Kings

Confira a rodada de quinta-feira na NBA:

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers