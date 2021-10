Bil Araújo é o novo Fazendeiro da semana em A Fazenda 13! Saiba tudo que rolou!

21/10/2021 | 00:10



Em A Fazenda 13, a noite desta quarta-feira, dia 20, foi de Prova do Fazendeiro!

Valentina Francavilla foi colocada por Lary Bottino direto na Roça, então não participou da prova. Participaram Lary, Bil e Gui Araújo.

A prova contou com um escorregador que dava em uma piscina com muita espuma! Os peões precisavam escorregar e enquanto desciam, arremessar uma bola em um painel com caçapas. Cada uma tinha uma pontuação, mas só os espectadores em casa sabiam dos valores. Os peões, no entanto, só ficaram sabendo ao final de tudo.

Durante as rodadas, a disputa entre Bil e Gui Araújo foi acirrada, enquanto Lary teve dificuldades para acertar as caçapas e não marcou nenhum ponto.

No final, a pontuação dos peões foi: Bil com dois mil pontos, Gui com mil e 900 pontos e Lary sem nenhum ponto, fazendo de Bil o novo Fazendeiro da semana!

O peão disse que apesar da rixa que tem com Dayane Mello, os peões podem esperar um rumo diferente com seu mandato, que deve surpreender a todos. O que será que vem por aí?

Com o resultado, estão na Roça Valentina, Lary e Gui Araújo!

Para quem vai sua torcida?