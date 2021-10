Governo cria embaixada no Bahrein e dá início à abertura de postos diplomáticos

20/10/2021 | 21:46



O governo federal anunciou na noite desta quarta-feira, 20, a criação da Embaixada do Brasil em Manama, capital do Reino do Bahrein, a partir de decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida, antecipada em 3 de outubro pelo Estadão/Broadcast Político, dá início a projeto do Itamaraty de expandir seu serviço no exterior.

Trata-se da primeira embaixada criada pelo atual governo, após uma trajetória de redução de postos diplomáticos iniciada ainda na gestão Michel Temer. Como mostrou a reportagem, o Ministério de Relações Exteriores também deseja abrir uma novos consulados e ampliar a equipe em Pequim, na China.

De acordo com nota da secretaria-geral da Presidência, a abertura da embaixada contribuirá para a cooperação econômico-comercial entre os dois países e atração mútua de investimentos.