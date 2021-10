Francisco Lacerda



20/10/2021 | 20:30



A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou ontem datas e locais dos confrontos das quartas de final da Copa Paulista. Partidas de ida acontecem já neste fim de semana. A volta, nos dias 26 e 27. São Bernardo FC, XV de Piracicaba, Botafogo e Portuguesa decidem em casa. No caso do Tigre, a ‘casa’ é o 1º de Maio, estádio também usado na competição pelo xará e rival nesta fase, o EC São Bernardo.



O São Caetano, segundo colocado do Grupo 4 na fase inicial, com 12 pontos, estreia sábado, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, contra o XV de Piracicaba, primeiro da Chave 2, com 12. No outro duelo do dia, Votuporanguense, segundo do Grupo 2 (dez) e Portuguesa, primeira da Chave 4 (14) medem forças às 15h, na Arena Plínio Martin, em Votuporanga, no Interior. No domingo acontece o clássico regional entre EC São Bernardo, segundo (nove), e São Bernardo FC, líder (13), ambos do Grupo 3, às 11h, no Estádio 1º de Maio (foto). Noroeste, segundo da Chave 2 (dez), pega o Botafogo, primeiro do Grupo 1 (12), às 15, na Arena da Fonte, em Araraquara.



EXPECTATIVAS

Tranquilo após a goleada sobre o Juventus (4 a 0) na última rodada, o técnico Max Sandro avaliou o XV, adversário da final do torneio em 2019. “Vai ser partida difícil. Sempre falei que seriam XV, Portuguesa e São Bernardo que brigariam para chegar à final, E nós chegamos também. Mata-mata não é fácil, mas estamos buscando condicionar a equipe para ganhar os dois jogos, diz, confiante, o treinador.”



Agora valendo vaga nas semifinais, Tigre e Cachorrão repetem o dérbi regional. Na fase de classificação houve uma vitória para cada lado. Não precisar viajar e, assim, ter mais tempo para recuperar atletas são trunfos das duas equipes. Mas não há previsão de jogo fácil, mesmo depois dos 3 a 0 do Tigre sobre o rival na oitava rodada. “Sem dúvida nenhuma vão ser dois jogos muito complicados, muito difíceis, mas vamos nos preparar. Tenho certeza que vamos entrar com força total para os dois jogos, prevê Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo FC.



Treinador do EC São Bernardo, Renato Peixe diz que o time está “no caminho certo” e vai em busca da vitória para largar na frente na disputa. “É jogo diferente, adrenalina aflorada. Mas esperamos chegar mais longe ainda. Se Deus quiser vamos conseguir chegar na final.”



As partidas de volta do dia 26 estão agendadas para as 20h, entre XV de Piracicaba e São Caetano, no Estádio Barão de Serra Negra, no Interior; e Portuguesa e Votuporanguense, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Tigre e Cachorrão repetem o clássico da região no dia 27, às 19, outra vez no 1º de Maio, enquanto Botafogo e Noroeste digladiam no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.



FPF inova e terá 1º VAR Light do País

O VAR é a novidade nas quartas de final. De comum acordo com a Fifa (Federação Internacional de Futebol) e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os clubes participantes desta fase acertam com a FPF (Federação Paulista de Futebol) o uso do VAR Light, nova modalidade do árbitro de vídeo. Será o primeiro campeonato de futebol do Brasil utilizando essa nova modalidade, em caráter experimental. A utilização vai até a final do torneio. Neste formato serão usadas quatro câmeras por partida. Haverá reunião entre a equipe de VAR e arbitragem da FPF com os oito clubes classificados (dirigentes, comissões técnicas e atletas) hoje para explicar o modelo de uso, além de esclarecimentos a possíveis dúvidas que possam surgir.



Retorno da torcida à arquibancada é outra novidade; 50% da capacidade

O governo do Estado de São Paulo autorizou a volta dos torcedores às arquibancadas nesta fase de quartas de final da Copa Paulista. A capacidade, entretanto, será restrita à metade, ou seja, de somente 50%. As agremiações mandantes de cada partida deverão divulgar informações sobre venda de ingressos para os devidos confrontos. A diretoria do São Caetano se antecipou e informou que irá bancar os ingresso, que serão gratuitos à torcida do Azulão. Nesta fase, em caso de empate no saldo do gols nas duas partidas – critério para definir os que passam à próxima etapa – o confronto segue direto aos pênaltis.