Após eliminação, jogadores do sub-23 podem reforçar Santos no Brasileirão

20/10/2021 | 19:16



O técnico Fábio Carille poderá ganhar reforços no Santos para as últimas semanas do Brasileirão. Jogadores mais jovens devem ganhar oportunidades ao menos nos treinos da equipe profissional após a eliminação do time sub-23 na Copa Paulista, na noite de terça-feira.

Atletas, como Augusto, Bruno Marques, Derick, Jhonnathan, Paulo Mazoti, Renyer, Diógenes e Ivonei, que já fazem parte do elenco profissional, podem vir a serem relacionados para os jogos do Brasileirão. Isso porque, com a derrota para o EC São Bernardo por 1 a 0, o time sub-23 ficou sem calendário para o restante da temporada. Só voltará a jogar em 2022.

Outras opções para Carille são Matías Lacava, Augusto Galván, Ed Carlos, Lucas Pires e Luiz Henrique, que até entrou em campo na última rodada, contra o Sport, pelo Brasileirão. Já jogadores ainda, mais jovens, que poderá vir a reforçar a equipe sub-20, cujo calendário ainda não se encerrou.

Em situação preocupante, o Santos chegou a "dormir" na zona de rebaixamento entre sábado e domingo, antes de empatar sem gols com o Sport, fora de casa. Em 15º lugar na tabela, o time da Vila Belmiro está a apenas duas posições da zona da degola. Um tropeço no fim de semana poderá colocar a equipe novamente entre os quatro piores times da competição.

Para evitar esta situação, Carille e seu elenco terão pela frente o América-MG, mais um rival direto na briga contra as últimas posições, no sábado, na Vila Belmiro. A equipe mineira está em 13º, também tentando se recuperar no Brasileirão.