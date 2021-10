Filiação de Pacheco ao PSD acontecerá na próxima quarta-feira, diz partido

20/10/2021 | 18:37



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), vai se filiar ao PSD na próxima quarta-feira, 27, às 11 horas, durante uma cerimônia em Brasília, informou ao Broadcast Político a assessoria do partido.

Como mostrou o Estadão/Broadcast Político, Pacheco já informou ao presidente da sua atual legenda, o DEM, ACM Neto, sobre sua migração. A troca de sigla vinha sendo negociada há meses junto ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, e envolve uma candidatura do presidente do Senado ao Palácio do Planalto em 2022.

Na última quinta-feira, em entrevista ao Broadcast Live, Kassab disse que Pacheco deveria ser lançado ao Planalto em uma candidatura construída em conjunto.