Homens armados assaltam pessoas em ponto de ônibus, em São Bernardo

Da Redação



20/10/2021 | 17:09



Dois homens armados realizaram espécie de arrastão em pessoas que aguardavam transporte coletivo em um ponto de ônibus, no Bairro Pauliceia em São Bernardo, na manhã desta quarta-feira (20).

Os homens, que estavam em cima de uma motocicleta, abordaram as pessoas que estavam no ponto de ônibus, por volta das 6h, e exigiram que passassem as bolsas, mochilas, carteiras, celulares e até mesmo joias e alianças. O crime ocorreu na Rua Francisco Alves.

Segundo a filha de uma das vítimas, a consultora de comunicação Mayara Rodrigues, 28 anos, sua mãe, que não quis se identificar, estava praticando caminhada pelo bairro quando passou em frente ao ponto de ônibus. Ao perceber o crime, a mulher foi abordada pelos criminosos que exigiram que vítima entregasse o celular e a aliança.

“Minha mãe estava passando pelo ônibus quando percebeu o assalto, mas não deu tempo para reação. Ela ainda viu quando uma outra senhora tentou reagir e um dos homens acabou atirando. Felizmente o disparo não acertou ninguém”, declarou Mayara.

A mãe de Mayara, então, assustada, só conseguiu ir para casa após os homens terem partido com os bens das vítimas.

A mulher elaborou bo (boletim de ocorrência) em plataforma on-line.

Os suspeitos fugiram.