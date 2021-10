4 atrações de bem-estar e relaxamento em Park City

Redação

Independentemente da estação do ano, Park City, em Utah, nos Estados Unidos, é o destino ideal para quem busca atividades que promovem bem-estar e relaxamento em meio à natureza. É possível encontrar diversas opções, como aula de pilates ao ar livre, caminhada nas montanhas, sessão de yoga em pranchas de stand up paddle dentro de uma cratera de águas quentes e até tratamentos terapêuticos. Abaixo, veja quatro sugestões para renovar as energias no destino.

Bem-estar e relaxamento em Park City

Imersão em meio à natureza

Divulgação

O Edge Spa, que fica no The Lodge at Blue Sky é um santuário para o bem-estar como nenhum outro. Sua localização privilegiada, ao lado de um penhasco com vista para o riacho Alexander, é ideal para os visitantes que buscam praticar atividades ao livre ou receber tratamentos em ambientes com paisagens espetaculares.

O local conta com cinco salas de terapias que utilizam produtos feitos com ingredientes naturais, muitos deles colhidos no próprio rancho. As práticas de mindfulness com yoga ou meditações guiadas podem ser feitas dentro do local ou ao ar livre, em algum ponto específico na montanha, e podem ser combinadas com atividades como caminhadas revigorantes ou passeios a cavalo.

O spa ainda conta com uma piscina para relaxamento com vista para o riacho que os visitantes podem curtir antes ou depois de fazer os tratamentos.

Yoga em pranchas de stand up

Divulgação

Park City tem a vantagem de poder oferecer a experiência única de praticar yoga em pranchas de stand up dentro de uma cratera com águas quentes. Trata-se de uma nascente geotérmica escondida dentro de uma rocha calcária em forma de colmeia que tem 16 metros de altura, localizada na propriedade Homestead, a apenas 30 minutos do centro da cidade.

O orifício no topo da cúpula permite a entrada de luz solar e ar fresco, enquanto o interior permanece aquecido pela água mineral em uma faixa constante de 32°C a 35°C.

O yoga é uma prática que desafia o corpo e a mente e, ao adicionar o elemento da prancha de stand up, é possível explorar também o equilíbrio e a estabilidade. Ao trazer, ainda, a água para essa equação, é introduzido o mindfulness: um estado meditativo caracterizado pela calma, paz, unidade e sentimento de felicidade e de satisfação momentânea.

Yoga aéreo

Divulgação

O yoga aéreo é praticado em uma rede de seda suspensa no teto, que sustenta o peso do corpo. O fato de estar pendurado e envolto no tecido passa uma sensação de segurança e acolhimento, como se estivesse dentro de um casulo, promovendo um estado profundo de relaxamento.

É normal supor que essa prática seja muito difícil, mas ao experimentá-la, muitas pessoas percebem que esse tipo de yoga é até mais fácil do que o tradicional e não exige experiência.

O estresse já começa a sair do corpo quando você chega à propriedade do rancho 4U, que fica ao longo do Rio Weber, a apenas 25 minutos de Park City. A aula acontece dentro de um celeiro coberto e aquecido, mas a experiência não para por aí.

Depois da aula, os participantes fazem uma caminhada pela beira do rio até chegar em um ponto onde é servido um chá quentinho para apreciar a bela paisagem.

Montage Deer Valley

Divulgação

O luxuoso hotel Montage Deer Valley recebe os visitantes em busca de relaxamento com um ambiente elegante e sereno no Spa Montage, que conta com mais de três mil metros quadrados distribuídos em salas de tratamento, uma piscina coberta e uma espaçosa área fitness. Todas as sextas-feiras durante o verão, o resort oferece aulas de yoga ao ar livre, no gramado que conta com vistas impressionantes das montanhas Wasatch.

Uma boa opção para relaxar na região é fazer uma parada para um delicioso brunch no Five5eeds, um café vibrante que serve diversas bebidas quentes e geladas e um cardápio variado de pratos saudáveis. Após a refeição, a dica é caminhar moderadamente pelas diversas trilhas de Deer Valley até o topo de algumas montanhas.

Para voltar, o visitante pode utilizar os teleféricos e relaxar mais um pouco enquanto aprecia a paisagem durante o trajeto de descida.

