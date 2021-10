Disney World celebra 50 anos – como era ir ao Magic Kingdom em 1971

Redação

20/10/2021 | 17:08



A Disney World celebra 50 anos em 1º de outubro de 2021. A data histórica será comemorada com novidades nos quatro parques temáticos do complexo: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. De simuladores a shows pirotécnicos, muitas novidades vêm aí nos próximos 18 meses dedicados à festa.

Mas se hoje não falta tecnologia embarcada nas atrações, como será que era andar no centro de lazer em 1971, quando ele foi inaugurado? À época, existia apenas o Magic Kingdom, em Orlando, além de dois hotéis da Disney: o Contemporary Resort e o Polynesian Village Resort. É no parque de diversões, porém, que a galera fazia a festa.

Disney World celebra 50 anos: o parque em 1971

Enquanto a Disney World celebra 50 anos em 2021 com multidões de visitantes, quem ia ao Magic Kingdom há cinco décadas encontrava áreas mais vazias, já que o complexo era extremamente amplo para os padrões do período. Curiosamente, algumas atrações que fazem sucesso até hoje já existiam na inauguração do centro de lazer e podem ser revisitadas em um passeio histórico.

Em 1º de outubro de 1971, o Magic Kingdom contava com cinco áreas. Quem transitava entre elas era convidado a vivenciar as seguintes experiências que ainda podem ser curtidas pelos viajantes:

Main Street, EUA

Apreciar a vista do icônico Castelo da Cinderela em uma caminhada pela Main Street, U.S.A, a rua principal do complexo.

Adventureland

Visitar a Swiss Family Treehouse, uma charmosa casa na árvore.

Conferir as aventuras do Jungle Cruise.

Cantar junto a um animado zoológico de pássaros exóticos, flores e estátuas chamado Walt Disney’s Enchanted Tiki Room.

Liberty Square

Fazer um tour animado pela Haunted Mansion, povoada por 999 fantasmas.

Aprender um pouco mais sobre a história americana no The Hall of Presidents.

Fantasyland

Viajar pelo mundo na lúdica atração “it’s a small world”.

Girar com o Dumbo na Dumbo the Flying Elephant, em Fantasyland.

Encarar a xícara maluca Mad Tea Party.

Viajar para a Terra do Nunca no Peter Pan’s Flight.

Passear no charmoso Prince Charming Regal Carrousel, com 90 cavalos talhados a madeira.

Tomorrowland

Acelerar na pista Tomorrowland Speedway.

DICAS PARA VIAJAR PARA A DISNEY

