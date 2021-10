Aniversário de 50 anos da Disney World: 12 novidades que farão parte da festa em Orlando

Redação

O aniversário de 50 anos da Disney World será comemorado com estilo em Orlando. Batizada com o tema “A Celebração Mais Mágica do Mundo”, a festa terá duração de 18 meses – ótima notícia para os brasileiros, uma vez que os EUA pretendem abrir as fronteiras para estrangeiros vacinados em novembro deste ano.

Quem for ao Walt Disney World Resort neste período encontrará muitas novidades, que vão desde atrações até decorações especiais e roupinhas usadas pelos personagens. Isso sem contar restaurantes, itens de celebração para vendas e comidinhas.

O parque que mais se renovará para comemorar o aniversário de 50 anos da Disney World é o Epcot. Com o pavilhão da França reformulado, o complexo verá a inauguração de um simulador e uma montanha-russa.

O Magic Kingdom, por sua vez, terá um show noturno novo. Além disso, o centro de lazer passou a trazer o número 50 estampado na frente de seu maior ícone, o Castelo da Cinderela, para comemorar o jubileu.

Também há novas experiências previstas para o Hollywood Studios e o Animal Kingdom, os parques que mais se renovaram nos últimos anos no complexo.

12 novidades para celebrar o aniversário de 50 anos da Disney World

50 estátuas de personagens dourados foram espalhadas pelo complexo

Confira 12 novidades que fazem parte da celebração do aniversário de 50 anos da Disney World e serão inauguradas no complexo ao longo dos próximos 18 meses – algumas delas já estão disponíveis a partir de 1º de outubro de 2021, a data oficial da festa.

1 Renovação do Pavilhão da França, no Epcot

A inauguração do simulador Remy’s Ratatouille Adventure, em 1º de outubro, é o grande marco da renovação do Pavilhão da França, no Epcot. Na atração, os hóspedes se sentem como se fossem diminuídos para o tamanho de um ratinho e encaram altas aventuras.

Além disso, o espaço dedicado à França ganhou um novo restaurante, o La Crêperie de Paris. O menu contempla crepes doces e salgados.

2 Show Harmonious, no Epcot

Em 1º de outubro, o show Harmonious passa a encerrar o dia de experiências no Epcot. Apresentado na World Showcase Lagoon, o espetáculo incorpora pirotécnica, fontes móveis coreografadas, iluminação, painéis de LED e mídia em meio a interpretações de canções clássicas da Disney.

3 Restaurante Space 220, no Epcot

Prova de que o Epcot é a grande estrela do aniversário de 50 anos da Disney World, o restaurante Space 220 acaba de ser inaugurado no complexo. A brincadeira por lá é fazer uma “viagem para o espaço” durante o almoço ou o jantar no centro de lazer.

4 Disney Enchantment, no Magic Kingdom

Para comemorar o aniversário de 50 anos da Disney World, o Magic Kingdom ganhará um novo show noturno já em 1º de outubro. Trata-se do Disney Enchantment, com direito a fogos e projeções no Castelo da Cinderela. A trilha terá uma canção original interpretada por Philip Lawrence, vencedor do Grammy.

5 Disney KiteTails, no Animal Kingdom

O Animal Kingdom também terá novidades em 1º de outubro. Trata-se do show Disney KiteTails, marcado por pipas coloridas com desenhos dos personagens clássicos do complexo. A turma de “O Rei Leão”, por exemplo, está entre as homenageadas.

6 Esculturas douradas, em todo o complexo

Mais uma novidade que já chega em 1º de outubro para celebrar o aniversário de 50 anos da Disney World, 50 estátuas douradas de personagens foram espalhadas pelos quatro parques temáticos do complexo. Há desde personagens clássicos até a turma de animações mais modernas, como “Viva – A Vida É uma Festa”.

7 Roupas especiais dos personagens, em todo o complexo

Isso mesmo: quem for ao Walt Disney World Resort nos próximos 18 meses encontrará os personagens com roupas especiais, de gala. As peças do jubileu contam com tons azuis e brancos e diversos acessórios dourados. Elas vestirão Mickey, Minnie e amigos.

8 Iluminação especial em todo o complexo

Os maiores ícones do centro de lazer, como o Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom, a bola prateada Spaceship Earth, do Epcot, a Hollywood Tower Hotel, no Hollywood Studios, e a Árvore da Vida, no Animal Kingdom, ganharão iluminação especial durante os 18 meses de festa da “A Celebração Mais Mágica do Mundo”.

9 Hotéis clássicos reformados

Os dois primeiros hotéis da Disney World, o Contemporary Resort e o Polynesian Village Resort, inaugurados em outubro de 1971 junto ao Magic Kingdom, foram reformados. Entre outras novidades, o primeiro ganhou um restaurante novo, enquanto o segundo recebeu uma nova pintura e motivos ligados à animação “Moana”.

10 Comidas e compras

Pratos especiais serão servidos em diversos restaurantes dos parques e hotéis da Disney World. É o caso das fritas com chili, no Animal Kingdom, e do croissant doughnut, no Epcot. Quem andar pelos parques também poderá fazer compras de produtos ligados ao aniversário de 50 anos da Disney World. A coleção inclui roupas e chapéus com as orelhas clássicas do Mickey.

11 Novo Cirque du Soleil

Em 18 de novembro estreia Drawn to Life, o novo espetáculo do Cirque du Soleil desenvolvido junto ao complexo do Mickey e que ficará em cartaz no teatro da trupe canadense no Disney Springs. O tema será a evolução das técnicas de animação.

12 Guardiões da Galáxia e Tron

As grandes inaugurações previstas para completar os 18 meses de festa do aniversário de 50 anos da Disney World são Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, montanha-russa com tema dos Guardiões da Galáxia que será lançada no Epcot, e TRON Lightcycle Power Run, outra montanha-russa cheia de tecnologia que abrirá as portas no Magic Kingdom. Ambas as atrações devem sair do forno até o início de 2023.