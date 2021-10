Redação

Conhecer Curitiba no inverno é um prato cheio para quem gosta de contemplar belas paisagens em baixas temperaturas. Confira alguns passeios imperdíveis para curtir a capital paranaense durante a estação mais fria do ano.

O que fazer em Curitiba no inverno

Aos domingos, os viajantes podem aproveitar a famosa Feirinha do Largo da Ordem. O local reúne comidas típicas e artesanatos de todos os tipos.

Curitiba também é lar de diversas atrações culturais, com destaque para o Museu Oscar Niemeyer, que além da arquitetura singular (que vale o registro fotográfico) sempre apresenta novas exibições artísticas. Já o Museu Egípcio e Rosacruz é uma boa pedida para os fãs de história.

Com as geadas (muito comuns nas manhãs de inverno), os parques da capital ficam ainda mais belos, cobertos por uma fina camada de cristal. Vale a pena visitar o Jardim Botânico, que acaba de ganhar um novo café, e conhecer a Praça do Japão, onde as cerejeiras colorem a paisagem com um rosado romântico.

Quando a fome aparece, o viajante pode escolher entre os diversos restaurantes da cidade. No bairro de Santa Felicidade, por exemplo, a gastronomia italiana é o destaque. Além disso, Curitiba é conhecida por sua variedade de opções para degustação de fondue, uma excelente pedida para os jantares de inverno.

Onde ficar em Curitiba

O Bourbon Curitiba Convention Hotel é uma das melhores opções de hospedagem do pedaço. Ele fica na região central da cidade, próximo do badalado bairro Batel, e oferece fácil acesso para todas as atrações de inverno. A Linha Turismo, ônibus de dois andares que percorre os principais pontos turísticos da capital paranaense, passa pertinho do hotel, com ponto de partida da Praça Tiradentes ou na Rua 24 Horas. O complexo também fica a poucos passos da Rua das Flores, um calçadão cheio de lojas, cafés e restaurantes para todos os gostos e estilos.

O hotel tem 170 apartamentos e suítes confortáveis, incluindo quartos conjugados e hipoalergênicos. Ele também oferece ótimas atrações gastronômicas, como a tradicional feijoada. Servida aos sábados no Tom Espaço Gastronômico, das 12h às 15h, ela é uma das mais procuradas e premiadas da cidade.

