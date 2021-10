12 curiosidades da atração do Ratatouille, no Epcot

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 17:08



A desejada atração do Ratatouille, no Epcot, vai abrir para o público apenas em 1º de outubro de 2021, quando a Disney World, em Orlando, celebra 50 anos. Uma prévia, porém, já foi mostrada para a imprensa.

Na prática, o simulador, batizado de Remy’s Ratatouille Adventure. “encolhe” todo mundo até o tamanho de um ratinho para encarar aventuras na cozinha de Gusteau. Junto ao “Mini Chef”, é preciso correr de pés gigantes, se esconder na dispensa e, claro, preparar um prato suculento.

Tudo é inspirado na famosa animação Ratatouille, da Pixar. Por isso, não faltam imagens tridimensionais misturadas a cenários reais pelos quais veículos com programação distinta levam os visitantes.

Curiosidades da atração do Ratatouille, no Epcot

Para quem não vê a hora de conhecer a atração do Ratatouille, no Epcot, confira 12 curiosidades do simulador, que faz parte da expansão da área da França no parque temático.