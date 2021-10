Disney World celebra 50 anos com novo show de fogos no Epcot

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 17:08



Em 1º de outubro, a Disney World, em Orlando, celebra 50 anos. Entre as diversas novidades preparadas para celebrar a data está um novo show de fogos no Epcot, que se chamará Harmonious.

Siga o Instagram @rotadeferias e confira matérias e bastidores das nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Com direito a música, luzes e projeções, o espetáculo começará com um medley de “How Far I’ll Go”, da trilha de “Moana: Um Mar de Aventuras”, e “Go the Distance”, de “Hércules”. A canção é interpretada pelo finalista do “American Idol” e três vezes indicado ao Grammy, Danny Gokey, e pelos vocalistas Elisha Garrett e Ninet Tayeb. A partir daí, a trilha sonora inclui diversos outros sucessos da Disney.

Novo show de fogos no Epcot

As músicas do novo show de fogos no Epcot foram produzidas remotamente em mais de 100 sessões de gravação em nove países. No total, cerca de 240 músicos, artistas, compositores, arranjadores, consultores culturais e vocalistas contribuíram para o projeto.

Durante o espetáculo, será possível ouvir, por exemplo, o artista porto-riquenho Luis Fonsi, responsável por vários sucessos incluindo “Despacito”, junta-se ao cantor e compositor mexicano Joy para uma versão pan-latina de canções de “Viva: A Vida é uma Festa” e “Alô, Amigos”.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Um arranjo de “Dig a Little Deeper”, de “A Princesa e o Sapo”, apresenta o vocalista Bryson Camper e os lendários artistas gospel Karen Clark Sheard e Kierra Sheard. Seleções musicais de “Mulan”, “Mogli: O Menino Lobo” e “Aladdin” são destacadas pelos vocais de Wang Liu Qi, Hollie Hammel, Aditya Rao, Gaayatri Kaundinya, Jorgie Shkara e Sanaa Marahati.

O Coro Juvenil Ndlovu de Joanesburgo, por sua vez, contribui com um medley de canções favoritas de “O Rei Leão”, performadas em inglês e zulu. Também será possível ouvir um dueto com o cantor pop francês Damien Sargue cantando “Out There”, de “O Corcunda de Notre Dame”.

A música de “Valente”, da Disney e da Pixar, recebe um duelo de violinos de Máiréad Nesbitt, violinista indicado ao Grammy e ao Emmy, e da artista eletrônica e violinista multitalentos Lindsey Stirling. Além disso, Harmonious apresentará o novo hino do Epcot, composto por Pinar Toprak, bem como diversas peças musicais combinadas pelo arranjador Mark Hammond e pelo produtor musical sênior de Walt Disney Imagineering e diretor criativo Yaron Spiwak.

Estreia de Harmonious

Harmonious, o novo show de fogos no Epcot, é um dos maiores espetáculos noturnos já criados para um parque Disney. Sua estreia será realizada 1º de outubro, como parte da celebração do 50º aniversário do Walt Disney World Resort.