Universal Studios Japão terá área temática do jogo Donkey Kong

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 17:08



Inaugurada no início de 2021, no Universal Studios Japão, a área de Super Nintendo World reúne atrações inspiradas no universo de Mario, Luigi, Peach e cia. Recentemente, o complexo anunciou que irá expandir o terreno para construir um novo local dedicado a outro personagem icônico da Big N: Donkey Kong.

Universal Studios Japão: área temática de Donkey Kong

Com inauguração prevista para 2024, a nova área contará com uma montanha-russa, experiências interativas, produtos temáticos, gastronomia diferenciada e cenários que recriam a floresta onde Donkey Kong vive com seus amigos. Com a adição deste novo espaço, a Super Nintendo World aumentará seu tamanho em aproximadamente 70%.

“Estou muito feliz por poder tornar o mundo de Donkey Kong uma realidade, na sequência do mundo de Mario”, disse Shigeru Miyamoto, criador de Super Mario, que participará do desenvolvimento da nova área. “Estou ansioso para criar uma experiência emocionante em Donkey Kong, com a incrível equipe da Universal. Levará algum tempo até que seja concluído, mas será uma área única não só para pessoas familiarizadas com os jogos de Donkey Kong, mas para todos os visitantes”, completou.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir o Universal Studios Japão é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.