Cidade de Brotas terá programações especiais no feriado

20/10/2021 | 17:08



O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida (12/10) é uma ótima oportunidade para tirar uns dias de descanso e viajar. A cidade de Brotas, a 220 km de São Paulo, oferece atrações bacanas para todos os tipos de visitantes. As atividades vão desde trilhas pela natureza até esportes radicais, como rafting.

Programações para o feriado na cidade de Brotas

Quem visitar a cidade durante o feriado poderá aproveitar atrações especiais para toda a família. O Brotas Eco Hotel Fazenda, por exemplo, preparou um cronograma com modão sertanejo, campeonato de cerveja, jantares com música ao vivo, oficinas de artes, gincana noturna e diversas atividades de lazer com a equipe de monitoria.

Os pequenos podem se divertir com visita à fazendinha (onde é possível ordenhar vacas), gincanas temáticas, piscina natural com tirolesa, concursos na piscina, desafios no paredão de escaladas e nos toboáguas. Já os adultos ficam entretidos com caminhadas, ioga, alongamento no bosque e passeio de bike.

Uma das atrações inéditas para este ano é a Lagoa Encantada, uma piscina com projeção mapeada. Coberta e aquecida, ela possui iluminação cênica computadorizada, som digital, cachoeiras, cascatas, jatos de água, fontes termais brotando do fundo e estruturas de pontos de jacuzzi divididos por toda área de 600 metros quadrados.

O Brotas Eco Hotel Fazenda inaugurou recentemente três jogos gigantes: Xadrez, Trilha e Jogo da Velha. Com 3 metros quadrados e peças com 60 cm de altura, os tabuleiros foram construídos ao ar livre para garantir diversão de forma segura e com distanciamento social.

Os viajantes mais aventureiros podem fechar pacotes avulsos de atividades de ecoturismo como rafting (R$ 138), duck no rio Jacaré Pepira (R$ 199), canionismo (R$ 215), mega tirolesa (R$ 119), trilhas (a partir de R$ 99, de acordo com o passeio) e quadriciclos (R$ 359). Os preços são por pessoa e podem variar de acordo com a agência prestadora dos serviços.

Atrações para pets

O hotel em Brotas abriga um Dog Park que tem mil metros quadrados, com duas pistas de agility para cães de todos os portes e seis dog-apartamentos (canis) com portões e cadeados (caso os hóspedes queiram deixar o pet em segurança enquanto curtem o parque aquático ou realizam atividades inapropriadas para os cachorros). O acesso ao local é gratuito.

Durante os feriados, o complexo disponibiliza gratuitamente um adestrador para cada grupo de 20 cães, com objetivo de orientar os donos e auxiliar no treinamento de agility. É cobrada uma taxa de R$ 70 de diária para pets pequenos, R$ 90 para médios e R$ 120 para os de grande porte. Mas há algumas exigências: os cães precisam ser dóceis, é obrigatório o uso de coleira com guia, além da apresentação da carteira de vacinação no check-in.

PLANEJE SUA VIAGEM

