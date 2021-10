Hotel em Brasília oferece brunch e experiências de lazer aos fins de semana

Redação

O B Hotel, famoso hotel em Brasília, anunciou que irá realizar um brunch aos domingos. Além disso, o estabelecimento preparou atrações especiais para quem quer curtir o fim de semana em alto estilo, com direito a aulas de yoga em um rooftop.

Brunch no hotel em Brasília

Aberto tanto para hóspedes quanto para visitantes, a nova experiência gastronômica criada pelo B Hotel leva a assinatura do Chef Jean-Yves Poirey. Ela conta com receitas clássicas francesas, mas com uma pitada de “brasilidade”.

Vale ressaltar que o local adota o método farm to table, que consiste em dar preferência à produção local e à qualidade dos ingredientes, que vêm da fazenda de orgânicos do próprio hotel, o Sítio Samambaia. Além disso, todos os pães de fermentação natural, iogurtes e outros produtos utilizados, tanto na gastronomia convencional, quanto na pâtisserie, são produzidos no próprio estabelecimento.

O cardápio do brunch tem mais de 50 itens, divididos em seis categorias diferentes, como pães, queijos e frios, saladas e guarnições, pratos quentes, sobremesas e até mesmo um estação de show cooking, com picanha em crosta de sal, beef Wellington e salmão coulibac. Gravlax de salmão com creme de dill, ceviche de robalo com chips de banana, quiche lorraine, brandade de bacalhau, ratatouille e madeleines são algumas das muitas delícias que podem ser provadas pelos visitantes.

O Brunch do B é servido sempre aos domingos, no Restaurante Térreo, das 11h às 15h. Para o público externo, a experiência custa R$ 190 por pessoa. Para hóspedes, o serviço estará incluso em reservas superiores a duas ou mais noites durante o fim de semana.

Atrações especiais

Além do brunch, outra novidade anunciada pelo hotel é o pacote “Fim de Semana no B”, que aposta na integração de experiências de lazer ao mesclar as aulas de yoga no rooftop e o Projeto Som no B, que conquista os fãs de música.

As atividades estarão disponíveis na programação apenas até o fim do período de seca em Brasília. A aulas são ministradas pela instrutora Andrea Hughes, possuem uma hora de duração e são realizadas sempre aos sábados, a partir das 8h. Já as apresentações musicais ocorrem às sextas e sábados, a partir das 18h.

O pacote prevê duas noites de hospedagem para o casal e late check-out até às 16h. Os preços partem de R$ 1.339, mais taxas (para duas pessoas).

