Prado, na Bahia, recebe festival gastronômico e cultural

Com o tema “Pé na Areia e Sabor de Mar”, o 15º Festival Gastronômico e Cultural vai agitar a região de Prado, na Bahia, até 17 de outubro. Realizado pela Prefeitura Municipal local, em parceria com a Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras Pousadas e Estabelecimentos Comerciais (APRHOPE) e o SEBRAE, o evento conta com mais de 70 estabelecimentos participantes e 90 pratos, que variam entre refeições principais, petiscos, lanches, sobremesas e drinques.

Festival gastronômico e mais

O grande diferencial deste ano é que há restaurantes participantes de importantes destinos turísticos pertencentes à Prado, como Cumuruxatiba, Corumbau e Guaratiba. Deste modo, o festival celebra toda a diversidade praiana que a região tem a oferecer para os turistas.

Mas nem só de gastronomia vive o destino, conhecido como “Costa das Baleias”. Em outubro, além de saborear deliciosos pratos, os visitantes podem agendar passeios para a observar as Jubartes que, nesta época do ano, fazem seu balé aquático nos mares da costa do sul da Bahia.

Sossego em praias belíssimas

O nome Curumuxatiba tem origem indígena e significa “variação de maré”. O destino não oferece praias movimentadas e noites badaladas, apenas tranquilidade e segurança para quem quer espairecer. Além disso, as falésias, as piscinas naturais, os coqueiros, as amendoeiras e os rios que desaguam no mar são pontos que tornam o vilarejo mais robusto e atrativo.

Com uma praia que possui apenas 3 km de extensão e um micro vilarejo, Corumbau é o point indicado para quem quer se desligar – provavelmente não haverá sinal para celular. Sua faixa de areia é praticamente deserta, sendo mais movimentada na ponta da praia por conta das barracas ou em janeiro e feriados, quando há o maior fluxo de turistas. O Balneário de Guaratiba também é uma boa pedida para se deliciar com toda segurança de um condomínio fechado, praias tranquilas e muito sossego.

