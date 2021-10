Como evitar o indesejado overbooking em sua próxima viagem?

Redação

Após meses afetada duramente pela pandemia do novo coronavírus, a indústria do turismo está reagindo com toda a força. A procura por passagens aéreas e pacotes de viagem não para de crescer. Com isso, aumenta-se o risco de ser vítima de algo que pode prejudicar toda a programação e a experiência de férias: o overbooking.

Apesar de o termo ser em inglês, entender o que é overbooking não é tão difícil quanto parece. Felizmente, existem serviços eficazes, como o da AirHelp, que permitem resolver o problema com brevidade e ajuda judicial nos casos mais problemáticos. Ao requisitá-los, viaja-se com a segurança de ter qualquer tipo de impasse resolvido nesse sentido.

Para compreender melhor o que é overbooking, vale saber que o termo representa, na prática, uma quantidade de reservas (geralmente em hotéis e aviões) em número superior às vagas realmente existentes – seja em quartos, seja em vagas no avião.

Essa prática existe para que as empresas turísticas e companhias aéreas possam ter o máximo de volume de negócio possível, nem que para isso seja necessário, em alguns casos e de última hora, transferir passageiros – afetados pelo overbooking – para outros voos ou quartos de hotel. Como se pode imaginar, essas situações são altamente desagradáveis e podem prejudicar todo o planejamento da viagem.

Dicas para não ser vítima de overbooking em suas viagens

Felizmente, existem várias dicas simples que podem fazer com que você evite essas situações altamente desagradáveis. Vale a pena levar todas elas em consideração para se poupar deste que é um dos poucos problemas que, por vezes, afetam quem faz reservas com antecedência.

Faça check in online o mais rapidamente possível

Ao concluir o check in com antecedência, você terá reservado seu lugar no avião. Assim, evitará o risco de ficar de fora da viagem marcada. Várias empresas dão a oportunidade de realizar um “early check in”. Isso significa prioridade na hora de escolher o lugar, por exemplo – próximo à janela ou ao corredor, de acordo com seus interesses. Quanto mais cedo fizer esse processo, menos riscos terá de ser afetado pelo overbooking.

Evitar viajar em épocas muito concorridas

Há maior risco de overbooking quando existe uma enorme demanda por determinado voo ou hotel. Isso costuma ocorrer com mais frequência na alta temporada, geralmente nos meses do ano em que os destinos ficam mais lotados de turistas e de pessoas reservando viagens.

Desse modo, ao visitar países europeus na primavera, por exemplo, você terá menos riscos do que ao marcar suas viagens durante o verão no Hemisfério Norte. Além disso, os preços também poderão ficar mais em conta, algo que também deve ser considerado no planejamento.

Relação com a companhia

Se você costuma ser um cliente fiel de uma companhia de aviação ou até mesmo de hotéis, é mais improvável que seja prejudicado pelo overbooking. Isso porque, nesses casos, pode ter um perfil de cliente VIP. Essa situação pode levá-lo a pular a fila no overbooking, uma vez que terá prioridade em relação a outros clientes. Por isso, considere essas vantagens e faça questão de informar que é um cliente regular, caso sinta que não está tendo o respeito que merece.