Atrações para curtir o Circuito das Águas Paulista em outubro

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 17:08



Formado por nove cidades da Serra da Mantiqueira, o Circuito das Águas Paulista (SP) conta com atividades para todos os tipos de viajantes. Abaixo, confira as principais atrações que podem ser visitadas na região durante o mês de outubro.

Circuito das Águas Paulista em outubro

Águas de Lindóia

A cidade conta com uma bela praça central, com direito a lago e espaço para brincadeiras. Além disso, o destino é lar do Thermas Hot World, parque aquático com brinquedos como o Castelo Encantado e o Parque Baby and Kids. Para quem viaja com crianças, também vale a pena visitar o Forte Apache, que oferece atrações como passeios a cavalo.

Amparo

Amparo oferece a oportunidade de viajar aos céus no Observatório Astronômico, que, além do planetário, tem o Espaço Galileo, com um telescópio potente (o maior em operação no Brasil), de onde é possível observar vários planetas e estrelas. Também vale adicionar o Parque Ecológico Municipal ao roteiro. Ele é uma grande e tranquila área verde, com trilhas para serem percorridas, orquidário, mini museu e espaço para muitas brincadeiras em meio à natureza.

Holambra

Com belas plantações de flores, Holambra encanta adultos e crianças. O Moinho Povos Unidos, construído na tradição holandesa e eleito o mais alto de seu estilo na América Latina, é uma das grandes atrações do pedaço. Uma vez ali, vale a pena aproveitar o passeio para conhecer as várias lojinhas de artesanato que ficam no entorno.

Jaguariúna

Jaguariúna, outra charmosa cidade do Circuito das Águas Paulista, tem espaços especiais para a criançada, como o Naga Cable Park, que reúne esportes náuticos e brinquedos aquáticos. Outra opção é viajar na Maria Fumaça, como nos tempos antigos, embalado pelo barulho do trem que corta áreas rurais, trazendo um ar bucólico e histórico. O passeio tem duração de 1h30.

Lindóia

Em Lindóia, a dica é curtir a tranquilidade da cidade e relaxar. O destino tem um grande lago, perfeito para piqueniques, pescarias e momentos de lazer.

Monte Alegre do Sul

Quem gosta de passeios culturais deve visitar a Cidade das Artes, que apresenta uma exposição permanente com releituras de grandes mestres da pintura em 44 casinhas encantadoras. Há também homenagens aos grandes artistas locais, bem como a exposição de esculturas originais do artista ilhabelense Gilmar Pinna.

A cidade também conta com o Santuário do Senhor Bom Jesus, construção centenária inspirada na Igreja de Jesus, em Roma, na Itália. Para quem viaja com crianças, é possível passar na JM Brinquedos Educativos, localizada no Distrito das Mostardas, que conta com brinquedos artesanais feitos em madeira para pequenos de todas as idades.

Pedreira

Pedreira é o destino ideal para os viajantes que amam fazer compras. A cidade tem lojas que vendem porcelana e produtos em MDF, como casinhas de boneca, bauzinhos e outros itens que fazem sucesso entre as crianças.

Na Fazenda Santa Clara, produtora de vários tipos de queijos, há um restaurante que serve comida caipira feita no fogão à lenha. Quem passa por lá também pode fazer um tour para conhecer a produção de laticínios.

Serra Negra

Serra Negra tem espaços muito especiais para a criançada, como a Disneilândia dos Robôs, um lugar com vários robôs e engenhocas mecanizadas. Elas são feitas de sucata, visando a reciclagem e o reaproveitamento de todtipo de material. A cidade também conta com um teleférico, que tem 1.400 metros de extensão e oferece passeios de 15 minutos.

Socorro

Socorro é um bom destino para os aventureiros e famílias. O rafting Rio do Peixe, por exemplo, tem opção de percurso de 4 km e é indicado para crianças a partir de cinco anos. Já no Mundaka Aventura, no Parque Monjolinho, há mais de dez atividades para diferentes perfis de aventura, como tirolesas e trilha das cachoeiras.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para o Circuito das Águas Paulista, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.