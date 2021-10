4 hotéis perto de São Paulo para passar o feriado de 12 de outubro

Redação

20/10/2021 | 17:08



Ainda dá tempo de reservar hotéis perto de São Paulo para passar o feriado de 12 de outubro. As opções para quem pretende viajar com crianças incluem acomodações no interior do Estado e também em Monte Verde, no distrito de Camanducaia, já em Minas Gerais.

Hotéis perto de São Paulo: feriado de 12 de outubro

Confira 4 opções de hotéis perto de São Paulo para curtir o feriado de 12 de outubro com a família.

Pousada Vila Santa Bárbara

Situada no distrito de São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira, a Pousada Vila Santa Bárbara oferece pacotes de cinco diárias a partir de R$ 2.450 com café da manhã e jantar incluídos. O local conta com piscina natural e serviço de massagem relaxante na cabana do rio. Todos os chalés contam com lareira, cama queen size, ducha a gás, secador de cabelos, aquecedor de ambiente a óleo, TV com canais a cabo, frigobar, ventilador, lareira, ar condicionado e varanda com rede e vista para as montanhas.

Terras Altas Resort

Durante o feriado de 12 de outubro, quem for a este hotel perto de São Paulo, em Itapecerica da Serra, a apenas 25 km da capital, encontrará diárias com pensão completa e hospedagem gratuita para uma criança até 11 anos no mesmo apartamento. Além disso, haverá programação com monitores especializados para crianças, com brincadeiras e oficinas de arte, atividades na piscina, práticas esportivas, visita guiada à horta, arco e flecha e outros jogos, show de mágica e passeio a cavalo. Também há programação com os monitores para os adultos. As diárias com pensão completa partem de 890.

Pousada Candeias

A Pousada Candeias figura entre as melhores opções de hospedagem de Cunha. Conta com 10 chalés privativos, que unem conforto charme e oferecem contato íntimo com a natureza. Para o feriado de 12 de outubro, o empreendimento está com pacotes especiais de quatro pernoites. Os valores para casal com café da manhã contemplam partem de R$ 2.120. O preço para hóspede adicional na mesma acomodação dos responsáveis varia conforme a idade da criança: de 4 a 6 anos (R$ 280), de 7 a 11 anos (R$ 440) e acima de 12 anos (R$ 720).

Villa Coração

Para quem procura algo diferente dos hotéis perto de São Paulo, esta casa em Monte Verde conta com 10 suítes, capela, salas de estar com lareiras, jardins e vista deslumbrante das montanhas. Oferece café artesanal com mais de 30 itens e um atendimento que aproxima as famílias que se hospedam por lá. Além disso, a Villa Coração está próxima de atrativos como o Parque Oschin, espaço verde com atividades para viajantes de todas as idades.