Tradicional resort na Bahia dá receita de donut para celebrar o Dia das Crianças

O Transamerica Comandatuba, um dos mais tradicionais resorts da Bahia, divulgou sua tradicional receita de donut para celebrar o Dia das Crianças. Sucesso no empreendimento, que fica em uma ilha no sul do Estado e oferece diversas comodidades para os hóspedes, como praias exclusivas, área verde, piscina, spa e alta gastronomia, os Donuts de Comandatuba costumam atrair não apenas os pequenos, mas os adultos, também.

Para quem viaja em família para o resort, o grande barato é que as crianças podem preparar a receita de donut em uma divertida oficina. Ali, a bagunça vira coisa séria e, no final, todos podem provar os doces.

Quem não pode viajar neste feriado, no entanto, pode preparar a famosa receita de donut em casa.

Receita de donut do Transamérica Comandatuba

Rendimento: 20 unidades

Ingredientes:

– 40g de farinha de trigo;

– 40 g de ovos;

– 32g de leite em pó;

– 6g de sal;

– 60g de açúcar;

– 5g de fermento biológico seco;

– 250g de melhorador de fermento;

– 150ml de água;

– 40g de margarina sem sal;

Preparo:

– Misture todos os ingredientes (exceto o fermento) e bata na batedeira;

– Após obter uma mistura homogênea, adicione o fermento e continue batendo;

– Faça as formas dos donuts e deixe descansar para fermentar. Aguarde em torno de 30 minutos;

– Frite a massa em óleo de soja a 180º;

– Quando estiver bem douradinho, retire do óleo e leve até um recipiente coberto de papel toalha. Espere esfriar;

– Depois de frio, use a criatividade da criançada para decorar os doces. Vale tudo para incrementar a receita de donut. Chocolate, granulado colorido, chantilly, coco ralado, calda, caramelo…