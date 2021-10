Brasileiro UXUA é eleito o melhor resort do mundo; saiba como é o hotel

Redação

20/10/2021 | 15:50



O UXUA Casa Hotel & Spa, localizado em Trancoso, na Bahia, foi eleito pela Condé Nast Traveller, uma das maiores publicações de turismo do planeta, como o melhor resort do mundo. O empreendimento arrebatou o título máximo neste ano após, por três vezes consecutivas, ter sido apontado como o melhor resort da América do Sul.

Atualmente na 34ª edição, o prêmio Readers’ Choice Awards é um dos mais conceituados da indústria do turismo. Ele tem como base a avaliação dos leitores a respeito de resorts do mundo inteiro.

O melhor resort do mundo é brasileiro

Único representante brasileiro da lista, o UXUA Casa Hotel & Spa, é seguido pelo Morukuru Family, na Reserva Natural de De Hoop, na África do Sul, e pelo L’Horizon Resort & Spa, em Palm Springs, na California (EUA). O próximo representante sul-americano na lista é o Mashpi Lodge, situado em Pichincha, no Equador, classificado em sexto.

“UXUA”, na língua dos índios Pataxó, habitantes do litoral sul da Bahia, significa “maravilhoso”. O melhor resort do mundo ocupa cinco casas históricas restauradas do Quadrado, o ponto central de Trancoso.

“Criamos um vínculo muito forte com nossos clientes e com a comunidade local nos últimos 12 anos usando a criatividade, o empoderamento e o respeito às pessoas e ao meio ambiente, com base na simplicidade e no desejo de servir bem, com atenção aos mínimos detalhes”, afirma o o designer e proprietário do hotel Wilbert Das, natural dos Países Baixos.

Na prática, o melhor resort do mundo é um hotel cinco estrelas que oferece 13 casas exclusivas, com um a três quartos. Quatro delas, assim como a entrada do empreendimento, compõem as residências de pescadores restauradas com fachadas voltadas para o Quadrado. As outras nove casas estão distribuídas em um jardim.

A estrutura do UXUA Casa Hotel & Spa inclui dois restaurantes, um especializado em cozinha tradicional baiana e outro de praia, feito a partir de barcos de pesca antigos. Além disso, o empreendimento conta com uma piscina com propriedades medicinais e um lounge.

Os melhores resorts do mundo

