Hotel em Campos do Jordão é boa opção para viagens com crianças

Em 2020, uma pesquisa realizada pela Kayak, plataforma de viagens, mostrou que muitos brasileiros pretendem viajar em família assim que possível. O Serra da Estrela, hotel em Campos do Jordão (SP), conta com uma infraestrutura completa para quem quer viajar com crianças. A poucos metros da Vila Capivari, centrinho da cidade, o local permite conhecer os pontos turísticos da cidade a pé e com muito conforto.

Hotel em Campos do Jordão

O Serra da Estrela alia alimentação saudável, quartos confotáveis, excelente localização e lazer mesmo para dias mais frios ou chuvosos. Playground, brinquedoteca, piscinas aquecidas nas modalidades adulto e infantil e lounge para petiscar e tomar bons drinques também fazem parte da estrutura do local. Para as famílias com crianças até 1 ano, há também a copinha do bebê.

O Restaurante Alquimia, localizado nas dependências do complexo, é referência na gastronomia vegana e encanta com pratos criativos e cheios de sabor. Há dois anos o hotel desenvolveu uma horta de produtos orgânicos para incentivar a alimentação livre de sofrimento animal e sem agrotóxico. Assim, além de garantir produtos de alta qualidade, realiza um importante trabalho de conscientização dos hóspedes e demais clientes sobre os malefícios, a longo prazo, causados pelo consumo de proteína animal e substâncias químicas utilizadas na agricultura de larga escala.

Depois de colhidos, os vegetais vão fresquinhos para a cozinha para serem transformados em pratos principais, sopas e cremes, saladas, risotos, sanduíches, e pizzas. Há também sorvetes de fabricação própria sem leite e nenhum outro item de origem animal.

Passeio na horta

O passeio na horta é uma ótima atividade para todas as idades, mas em especial para as crianças, que aproveitam muito a experiência sensorial. Além disso, é uma forma especial para pais e responsáveis conversarem sobre alimentação saudável.

A visitação é aberta para hóspedes do Serra da Estrela e os clientes do restaurante, mas é preciso agendar com antecedência na recepção do hotel. O passeio acontece às terças, quintas e sábados, às 10h, e tem o valor de R$ 40 por pessoa, que dá direito a uma mini cesta de pães e torradas, dois tipos de antepastos, quatro águas e dois sucos. Crianças até 2 anos não pagam e as de 3 a 10 anos pagam R$ 20.

Para visitar o sítio onde a horta está é preciso fazer um trajeto de 15 minutos de carro. Esse deslocamento é por conta do cliente, que pode escolher entre veículo próprio, Uber ou táxi.

PLANEJE SUA VIAGEM

