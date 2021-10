Descubra quais são os melhores hotéis em Las Vegas

Redação

Conhecida pelas muitas opções de entretenimento, Las Vegas, nos Estados Unidos, oferece passeios para todos os tipos de viajantes. Quem passa pela Cidade do Pecado encontra hospedagens confortáveis, luxuosas e recheadas de atrações que variam desde apresentações musicais até jantares em restaurantes de chefs renomados. A premiação World’s Best Awards, realizada com base na opinião dos leitores da publicação Travel + Leisure, elegeu os 10 melhores hotéis em Las Vegas. Confira!

Os melhores hotéis em Las Vegas

10. The Signature at MGM Grand

9. Aria Resort & Casino

8. Bellagio Resort & Casino

7. Vdara Hotel & Spa

6. The Cosmopolitan of Las Vegas

5. Encore Las Vegas

4. The Venetian Resort Las Vegas

3. Four Seasons Hotel Las Vegas

2. Waldorf Astoria Las Vegas

1. Wynn Las Vegas

Melhores hotéis do mundo

