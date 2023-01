6 curiosidades sobre o Parque Ibirapuera, em São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



25/01/2023 | 13:55



Fundado em 21 de agosto de 1954, o Parque Ibirapuera é um dos pontos turísticos mais amados de São Paulo. Além de abrigar atrações naturais, o local é lar de construções históricas, como a Grande Marquise, o Museu Afro Brasil e a Oca, que foram concebidos pelo ilustre arquiteto Oscar Niemeyer.

A Urbia, empresa responsável pela gestão do complexo, preparou uma lista com várias curiosidades sobre o parque. Confira!

Curiosidades sobre o Parque Ibirapuera

1. Significado por trás do nome

Ibirapuera significa “árvore apodrecida” em tupi-guarani. Isso se deve à região escolhida para a implantação do Parque na década de 1950, caracterizada por uma área alagadiça de brejo.

2. Fauna e flora

Ao longo de seus 1,5 km² de área, é possível encontrar 532 espécies de plantas, incluindo árvores, arbustos e herbáceas, plantas de caule mole que não produzem madeira, e 30 espécies de briófitas (que não possuem vasos condutores de seiva). No que diz respeito à fauna, desde 1992 é realizado um registro das espécies que habitam e utilizam o Ibirapuera em períodos migratórios. Ao todo, são mais de 352, sendo estas: 45 espécies de borboletas, 12 de peixes, 14 de répteis e anfíbios, 17 de mamíferos e 229 de aves.

Com 150 mil metros quadrados, o conjunto de lagos do parque atua como um divisor entre a área cultural e a ambiental e desempenha importantes funções e serviços ecossistêmicos, como absorção da água da chuva e moderação climática, além de ser habitat de diversas espécies de peixes e tartarugas.

3. Monumentos

Existem aproximadamente 25 monumentos, estátuas e esculturas no parque. Dentre os monumentos mais simbólicos do Ibirapuera está a Pedra Fundamental, conhecida também como marco zero. Ela representa o momento inicial da construção do complexo e encontra-se no gramado ao lado do Auditório Ibirapuera.

4. Presente de Nova York

Em 2011, São Paulo sediou o C40, evento internacional que reuniu prefeitos de 40 municípios de todo o mundo, para discutir projetos ligados ao meio ambiente. A organização era presidida por Michael Bloomberg, prefeito de Nova York na época.

Bloomberg visitou e gostou muito do Ibirapuera e, como forma de agradecimento, presenteou o parque com um banco do famoso Central Park. A princípio, o objeto ficava na frente da antiga administração do Parque Ibirapuera, mas, no início deste ano, após uma restauração que durou 15 dias, a peça foi realocada para a Praça do Porquinho.

5. Cinco continentes

Quanto ao nome da Praça da Paz, trata-se de uma homenagem às comemorações relacionadas à paz mundial na década de 1960. Na época, para representar a integração entre os povos do planeta, foram plantadas espécies vegetais dos cinco continentes no local. Dessa forma, podem ser encontrados dendezeiros (espécie de palmeira da África), álamos (árvore europeia), flores de abril (asiáticas), plátanos (Canadá), mamelucas (arbusto da Austrália) e exemplares de pau-brasil.

6. Relógio de poesia

Localizada ao fundo da Praça da Paz e próxima ao caminho para a ponte de ferro, consta ainda uma obra chamada Poesia não Tem Hora, criada pelo artista plástico Lee Swain e pela poeta Rita Alves. Ela consiste em 12 placas de concreto, que trazem poemas focados na temática do tempo, de 12 poetas contemporâneos. As placas foram dispostas ao redor de uma árvore para simbolizar um relógio. Dessa forma, a sombra da árvore representa o ponteiro.

